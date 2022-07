Milan, Adli offre diverse soluzioni a Pioli: il “10” è già in casa?

Yacine Adli ha mostrato subito qualità, mettendo in evidenza doti notevoli in fatto di visione di gioco: un jolly per il Milan di Pioli

Carmelo Barillà

Yacine Adli ha mostrato subito qualità, mettendo in evidenza doti notevoli in fatto di visione di gioco: un jolly per il Milan di Pioli. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Come noto, i rossoneri sono alla ricerca di un trequartista che possa agire anche da esterno offensivo a destra. Il candidato principale, da settimane, è Charles De Ketelaere. Ma la trattativa con il Club Brugge non decolla e Maldini e Massara non aspetteranno in eterno, anzi. Il piano B si chiama Hakim Ziyech. Ma un "10" il Milan potrebbe averlo già in casa e non è Brahim Diaz che quel numero lo porta sulle spalle.

Stiamo parlando di Yacine Adli, come anticipato. E chissà che non possa essere proprio lui il trequartista tanto desiderato sul calciomercato...Un colpo in quella zona, però, dovrebbe arrivare a prescindere. Ma Pioli potrebbe avere a disposizione diverse soluzioni da sviluppare e studiare anche durante la stagione. I tifosi, sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono già incantati dal francese classe 2000. Elegante nelle movenze, con tocco e visione di gioco. Una mezz'ala moderna, un 8 e 1/2, come lo definisce la 'rosea'.

Il campionato italiano, però, è diverso da quello francese in cui Adli ha militato nell'ultima stagione. Si corre meno, ci sono obblighi tattici. Al momento, la trequarti titolare sembra essere composta da Saelemaekers, Mister X (che arriverà dal mercato) e Rafael Leao. Junior Messias, invece, sarà un'arma da giocarsi a partita in corsa o in alcune gare particolari. Occhio, però, alla soluzione Adli in posizione centrale. Con il francese, un po' come con Calhanoglu, Pioli potrebbe permettersi un Milan più offensivo anche sulla destra. Invece dell'equilibratore Saelemaekers, infatti, potrebbe esserci lo Ziyech di turno.

Tutto passerà ovviamente dalla bravura di Pioli nel forgiare Adli, nell'impartirgli i giusti dettami tattici e nel disciplinarlo nel suo Milan. Più rientri, dunque, più pressing ma senza dimenticare i tocchi di fino, i filtranti che già abbiamo ammirato contro Colonia e, soprattutto, Zalaegerszegi. Il tecnico rossonero, da questo punto di vista, ha sempre dimostrato pazienza e propensione all'insegnamento.