Calciomercato Milan – Centrocampo, possibile colpo in Francia: le news

Ultima settimana del mese di luglio e il calciomercato estivo è sempre più nel vivo. Il Milan, come noto, deve completare il suo organico con un difensore, un centrocampista ed almeno un elemento di assoluta qualità sulla trequarti. Se per difesa e attacco bene o male ci sono delle piste già piuttosto definite, per il centrocampo i rossoneri sembrano essere ancora in alto mare. Questo per via del dietrofront di Renato Sanches.