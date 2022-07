Calciomercato Milan – Si insiste per De Ketelaere: è un’esigenza

Il Milan vuole fortemente Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Il belga è giudicato l'elemento perfetto per l'attacco

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan al punto tale che il club di Via Aldo Rossi ha deciso di investire grande parte del suo budget estivo proprio sul talento belga, classe 2001, attualmente in forza al Bruges.

De Ketelaere ha chiesto ed ottenuto di non essere convocato per Bruges-Genk, prima giornata della Jupiler Pro League belga, in un momento così delicato della trattativa per il suo trasferimento al Milan. Un segnale forte, da parte del giocatore, che preme affinché il Bruges accetti la proposta di 32 milioni di euro bonus inclusi avanzata dal Diavolo.

Calciomercato Milan, ecco perché il Diavolo brama De Ketelaere

I belgi, però, ne chiedono 35 di base fissa. Tra oggi e domani, quindi, ci sarà il dentro o fuori. Ma perché il Milan, da più di un mese, tratta ininterrottamente De Ketelaere per cercare di prenderlo a (quasi) tutti i costi? Perché i rossoneri giudicano CDK l'elemento perfetto da inserire nel tessuto tecnico-tattico della squadra campione d'Italia in carica.

Mister Stefano Pioli, infatti, è sempre meno legato alle fisse posizioni di un giocatore all'interno di un modulo, pur partendo in genere dall'ormai consolidato 4-2-3-1. In quel sistema, il Milan vorrebbe inserire De Ketelaere come trequartista centrale, con uno tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers a destra e Rafael Leão a sinistra.

CDK, però, potrebbe anche giocare come esterno destro d'attacco e, a quel punto, favorire l'inserimento in squadra da titolare di uno tra Brahim Díaz e Yacine Adli. Qualora, poi, come spesso successo nell'ultima annata, Pioli optasse per un centrocampo più robusto, con tre interpreti, ecco che De Ketelaere potrebbe agire addirittura in due posizioni del tridente avanzato.

O da esterno destro, o, come già fatto spesso nel Bruges, da 'falso nove'. Per fisico, caratteristiche tecniche e qualità, può farlo alla grande. Tutti ottimi motivi per farne una vera e propria esigenza del Diavolo 2022-2023. Per quello si spera di chiudere le trattative in maniera positiva. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>