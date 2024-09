Milan, Abraham e non solo: svolta dal mercato per i rossoneri

Il Milan non può fallire. Contro il Venezia serve solo la vittoria. In aiuto il mercato con Abraham e Fofana. Ecco le ultime sui rossoneri

Il Milan, scrive 'Il Corriere della Sera', non può fallire e si aspetta la svolta anche grazie ai nuovi arrivi dal mercato. Già domani sera a San Siro contro il Venezia ultimo in classifica, l'unico risultato accettabile è la vittoria. Occhi puntati su Abraham (con Morata che dovrebbe partire dalla panchina): il suo impatto nel finale della gara con la Lazio è stato ottimo. Da aggiustare la difesa che ha subito 6 gol in tre gare. Un mediano vero come Fofana può essere utile. Ibrahimovic tornerà a San Siro contro il Liverpool martedì: anche da lui si aspetta la svolta.