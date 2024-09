Probabili formazioni Milan-Venezia: Fonseca spiazza in difesa. Abraham …

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe proporre sorprese in tutti i reparti, tranne che in porta e un'altra mezza rivoluzione. Tra i pali ci sarà come di consueto Mike Maignan, mentre la difesa sarà composta da Emerson Royal a destra, Theo Hernandez a sinistra. I due centrali che saranno Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio alla coppia composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In attacco, invece, Tammy Abraham (favorito su Noah Okafor) sarà il riferimento avanzato, e alle sue spalle agiranno Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.