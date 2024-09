Milan, Abraham si presenta: "L'occasione giusta per me" — "I tifosi giallorossi sanno quanto sia importante la Roma per me. Però a volte nella vita ci sono i casi in cui si deve salire di livello, mettere l'asticella più in alto. Ho pensato che questa fosse l'occasione giusta. Alla Roma auguro il meglio, ma ora sono concentrato sul Milan", ha detto Abraham.

Il quale, visto l'infortunio di Álvaro Morata, potrebbe giocare titolare in Milan-Venezia del prossimo sabato 14 settembre, a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Anche perché a quanto pare gli infortuni che lo hanno tormentato nell'ultimo anno della sua esperienza in giallorosso sembrano essere un ricordo.

"La mia ambizione è sempre quella di vincere" — «I giocatori - ha spiegato l'ex Chelsea - sono esseri umani e l'infortunio si è trascinato per un po' di tempo. Ma questa al Milan è la mia grande opportunità per dimostrare che sono tornato». Ed il fatto che una società come quella rossonera, storica e gloriosa, lo abbia scelto non fa altro che riempirlo d'orgoglio.

«Sono cresciuto con il Milan - ha chiosato Abraham - lo reputo un club eccellente. Quando ho visto che era interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere. La mia ambizione? È sempre quella di vincere».