Sulla partenza a rilento del Milan sotto la conduzione tecnica di Paulo Fonseca, con appena 2 punti in 3 partite, Furlani - come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola - ha risposto così. «È ovvio che avremmo preferito ottenere nove punti. Ma non è questo il momento per parlare di partite importanti o sfide decisive. Tutti noi siamo con il mister e non siamo certo in preda al panico».