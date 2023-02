Milan, a San Siro una notte per sognare: da superare lo scoglio Tottenham

Il Milan affronterà il Tottenham nella serata di martedì 14 febbraio per tornare a ruggire in Champions League

Dopo anni di difficoltà, tanto in campionato, quanto nelle coppe, il Milan tornerà a vivere un'importante notte europea. Martedì 14 febbraio andrà in scena infatti l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham , che può dare la scintilla alla squadra.

Come riferito dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Milan proverà ad accedere ai quarti di finale ad 11 anni dall'ultima volta. Al tempo sulla panchina sedeva Massimiliano Allegri e i rossoneri addirittura impaurirono il Barcellona all'andata, salvo poi inchinarsi al ritorno. L'ultimo ottavo di finale di Champions League, invece, risale al 2014, quando Clarence Seedorf si arrendeva all'Atletico Madrid con una doppia battuta d'arresto, sia in casa che in trasferta.