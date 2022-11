Mercato Milan, Giroud punta il rinnovo. Torna Kessié e via De Ketelaere?

Tante le notizie sul mercato del Milan pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, giovedì 24 novembre 2022, ma non soltanto. Con la Serie A ferma e i Mondiali in Qatar in pieno svolgimento, tengono banco, infatti, in casa rossonera in particolar modo le indiscrezioni per le sessioni di trattative di gennaio e giugno 2023. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono già più che operativi. Vediamo, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.