Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mondiali folli, oggi tocca a CR7

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 24 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e dei risultati folli che sta proponendo in questa prima fase. Cade anche la Germania, rimontata e battuta 1-2 dal Giappone. Tedeschi in campo in ampia protesta per le decisioni della FIFA in merito all'utilizzo della fascia da capitano 'One Love'. Mentre la Francia si gode Olivier Giroud (che ringrazia il Milan) e l'Argentina potrebbe dare spazio a Paulo Dybala per riprendersi dalla sconfitta contro l'Arabia Saudita, la rassegna iridata sta proponendo astri nascenti quali Jude Bellingham (Inghilterra) e Cody Gakpo (Olanda). Oggi, però, è il giorno dell'esordio di Cristiano Ronaldo, in Portogallo-Ghana delle ore 17:00 e di Neymar in Brasile-Serbia delle ore 20:00. Sotto la testata spazio al calciomercato, con il no della Roma alla Juventus per il prestito di Rick Karsdorp ed all'ufficialità di data, orario e diretta tv della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter a Riyad.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta, clamorosa, della Germania di Hansi Flick al suo esordio nei Mondiali in Qatar contro il Giappone. Non basta, ai tedeschi (in aperta polemica con la FIFA per non aver potuto indossare la fascia di capitano 'One Love'), il calcio di rigore di Ilkay Gündogan. Non sbaglia, invece, la Spagna di Luis Enrique, che debutta battendo 7-0 la Costa Rica. Tra pomeriggio e sera, però, debutteranno Cristiano Ronaldo e Neymar, rispettivamente in occasione di Portogallo-Ghana e Brasile-Serbia. Chiosa con il calciomercato in Serie A. L'Inter, infatti, vorrebbe vendere subito Denzel Dumfries, trattenendolo, però, fino a fine stagione. Con quei soldi, potrebbe quindi fare operazioni a gennaio. Per il rinnovo di Milan Škriniar ancora nessuna novità. Georginio Wijnaldum, invece, preoccupa la Roma: il centrocampista olandese non sarà pronto per la ripresa del campionato.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 novembre 2022

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio: i bianconeri, infatti, sono interessati a Wilfried Singo (Torino) e Joakim Mæhle (Atalanta) come esterni di difesa. Nel frattempo, la 'Vecchia Signora' ragiona sul rinnovo di contratto di Samuel Iling e sul riscatto di Arkadiusz Milik. Ampio spazio, poi, ai Mondiali in Qatar. Stasera Brasile-Serbia e il C.T. Dragan Stojković se la prende con Massimiliano Allegri per avergli 'spremuto' Filip Kostić, oggi assente. Ci saranno, invece, gli altri due juventini Danilo e Dušan Vlahović. Il Torino aspetta con ansia gli esami per Nikola Vlašić, infortunatosi ieri durante Marocco-Croazia 0-0, mentre convince la Spagna, con un eloquente 7-0 alla Costa Rica: a segno anche il giovanissimo Gavi. Per concludere, 1-0 del Belgio sul Canada, con Thibaut Courtois che ha parato un calcio di rigore ad Alphonso Davies.