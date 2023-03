Mercato Milan – Da Retegui a Okafor: sarà rivoluzione in attacco | News

Il reparto d'attacco del Milan produce pochi gol e poca pericolosità: i rossoneri si preparano ad una rivoluzione in estate sul mercato

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan e, in particolar modo, si focalizza su quello che potrebbe succedere in estate per il reparto d'attacco. Durante questa sosta, seppur con pochi uomini a disposizione, Pioli lavorerà con la squadra e con l'area tecnica per cercare di raddrizzare questa stagione altalenante e continuare a lottare per un piazzamento alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo, non è da escludere che il tecnico rossonero possa ritornare sui suoi passi e rischierare la sua squadra con il 4-2-3-1, modulo dove lì si è vista la miglior versione di Leao.

Già, Leao. Il portoghese non segna dal lontano 14 gennaio e sembra essersi smarrito dopo il nuovo schieramento tattico. Ma il problema non riguarda solo il numero 17 rossonero, ma tutto il reparto d'attacco. Eccezion fatta per Giroud, il quale però va verso i 37 anni ed è prossimo al rinnovo di un altro anno, il Milan dovrà necessariamente questo reparto. Ibrahimovic è appena tornato dal lungo infortunio e va verso i 42 anni, Rebic sembra ormai essere a fine ciclo e in questa stagione ha appena segnato tre gol, di cui due il 13 agosto. Origi era arrivato con aspettative altissime, ma non sta minimamente rendendo come ci si potesse aspettare. Inoltre ci sarà da abbassare anche l'età media dell'attacco, la più alta se si considerano tutte le squadre in lotta per un posto in Champions League.

Proprio per questo motivo, il Milan potrebbe rivoluzionare tutto il pacchetto offensivo e avrebbe già messo nel mirino diversi calciatori. Okafor è un calciatore che piace da tempo, così come i rossoneri hanno messo gli occhi su Retegui prima ancora che si parlasse di una possibile convocazione in Nazionale. Il tutto senza dimenticare Balogun del Reims, di proprietà dell'Arsenal dunque non semplice da acquistare, così come non è da escludere un tentativo per Kolo Muani dell'Eintrach, Hojlund dell'Atalanta e Openda del Lens. Calciomercato Milan, Maldini e Massara ripensando ad un vecchio obiettivo.