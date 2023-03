Calciomercato Milan – Maldini e Massara ripensano ad un vecchio obiettivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe pensare di fiondarsi su un vecchio obiettivo per rinforzare il centrocampo

Enrico Ianuario

Se all'inizio della stagione il fatto di non aver trovato un sostituto di Kessie poteva essere un potenziale rischio, ad oggi si può certamente dire che un calciatore con le caratteristiche dell'ivoriano manca maledettamente al Milan di questa stagione. Non a casa, durante la scorsa estate, la dirigenza di via Aldo Rossi si era mossa per trovare un sostituto all'altezza dell'attuale calciatore del Barcellona, che di recente ha deciso il 'clasico' contro il Real Madrid. Storie spagnole a parte, i rossoneri potrebbero tornare su un vecchio obiettivo per il centrocampo, cercando di approfittare una situazione che non starebbe più a genio al giocatore in questione.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.it', il Milan potrebbe fiondarsi nuovamente su Renato Sanches. Il calciatore era stato vicino a vestire la maglia rossonera durante la scorsa estate, ma il ritardo dei rinnovi di Maldini e Massara e gli approdi al PSG di Galtier e Campos, artefici della sua crescita al Lille, hanno fatto sì che il calciatore declinasse l'offerta del Milan per accettare quella dei parigini. Mai scelta fu più sbagliata di questa, in quanto il calciatore non sta disputando affatto una buona stagione. Non solo, al termine di questa proprio Galtier e Campos potrebbero essere esonerati dai loro rispettivi ruoli, con il presidente Al-Khelaifi che potrebbe dare vita all'ennesima rivoluzione, con Sanches che potrebbe essere uno dei partenti in casa PSG.

In questo momento non c'è una trattativa in corso e qualora dovesse nascere non sarà sicuramente facile portarlo al Milan. Proprio per questo motivo i rossoneri si guarderebbero intorno per fiondarsi su altri calciatori. Uno di questi potrebbe essere già pronto all'utilizzo in quanto non solo conosce il campionato di Serie A, ma anche la città di Milano. Si tratta di Marcelo Brozovic, calciatore che ha rinnovato con l'Inter appena un anno fa ma che non sta trovando più spazio. Milan, si complica il riscatto di Brahim Diaz >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!