Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Real Madrid vuole riprendersi Diaz”

Dopo un paio di annate in cui si era trovato in grande difficoltà e non sembrava poter fare il grande salto, finalmente anche Brahim Diaz ha trovato una certa continuità. Nella stagione in corso è risultato spesso il migliore dei suoi ed è grazie a una sua rete contro il Tottenham se, ad esempio, il Milan si trova ai quarti di Champions League.

Ma si deve ricordare come l'iberico, in realtà, non sia di proprietà del Diavolo. Il classe 1999 è infatti in prestito dal Real Madrid e le notizie che giungono dalla Spagna non sembrano così positive in casa rossonera. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i Blancos vorrebbero riprendersi Brahim Diaz, in modo che il Milan non possa riscattarlo a titolo definitivo al termine del prestito.