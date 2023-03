Milan, da Pioli parole sincere ma molto preoccupanti

E a riferirlo è stato lo stesso Stefano Pioli al termine dell'incontro ai microfoni di DAZN: "Nella fase difensiva dovevamo essere più attenti, concentrati. È stato troppo facile per i nostri avversari entrare in area. Sul secondo gol eravamo in superiorità numerica, per i nostri avversari è stato facile arrivare al gol. Problema di attenzione: vuol dire che ho lavorato male. Non sono riuscito a fare capire ai miei giocatori quanto fosse importante questa partita. Non rivinceremo il campionato, ma rigiocare la Champions è importantissimo per noi. Io non ho fatto capire ai miei giocatori l'importanza di questo campionato. Tante le cose che non hanno funzionato: non ho fatto un buon lavoro".