Come cambia il Milan: mercato a Furlani. Palla a Moncada e Beane

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, senza Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo della squadra dello Scudetto 2022, sarà un Milan mai visto. Anche e soprattutto perché Gerry Cardinale, proprietario del club che ha preso la decisione di non avvalersi più del loro operato, non ha intenzione di sostituirli.