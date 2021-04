Maresca, niente Milan per un po’: che topica al ‘Tardini’ | Serie A News

Fabio Maresca di Napoli non dirigerà il Milan per qualche tempo. La prestazione di Parma non è piaciuta ai vertici arbitrali

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, la prestazione di Fabio Maresca in Parma-Milan di sabato scorso non sarebbe piaciuta ai vertici arbitrali. Il direttore di gara di Napoli, che ha espulso Zlatan Ibrahimovic al 60' con un cartellino rosso, diretto, per proteste, è contestato per non aver gestito al meglio la situazione.

Suffragando, di fatto, l'ipotesi dell'affrettata espulsione per il numero 11 svedese. Per questo motivo, Maresca non arbitrerà il Milan per un po'. Ad ogni modo, il provvedimento disciplinare inferto dal fischietto campano costerà almeno un turno di squalifica, e la conseguente assenza in Milan-Genoa, ad Ibrahimovic.