Manchester United-Milan: Kjaer sa come violare ‘Old Trafford’ | News

Verso Manchester United-Milan: Kjaer giocherà dal 1′?

Domani c’è Manchester United-Milan ed i rossoneri preparano il loro talismano, Simon Kjær, per provare a violare ‘Old Trafford‘, casa dei ‘Red Devils‘, dove alle ore 18:55 si giocherà la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il difensore danese, infatti, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sa come si vince lì e, con il suo Milan, progetta l’impresa.

Il 13 marzo 2018, il Siviglia, all’epoca squadra di Kjær, guidato in panchina dall’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella, sbancò ‘Old Trafford‘, imponendosi per 1-2 (doppietta di Yissam Ben Yedder, gol di Romelu Lukaku per gli inglesi), qualificandosi ai quarti di Champions League dopo lo 0-0 della gara di andata giocatasi al ‘Ramón Sánchez Pizjuán‘. A dirigere le operazioni, nel cuore della difesa andalusa, Kjaer che, domani, giocherà presumibilmente al fianco di Fikayo Tomori.

L’ultima apparizione di Kjaer, in Europa League, con la maglia del Milan risale al 3 dicembre 2020, in occasione della gara vinta per 4-2 a ‘San Siro‘ contro il Celtic. Il capitano della Nazionale danese ha saltato, poi, la trasferta di Praga che concluse il Gruppo H e le due gare dei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa allenata dall’ex interista Dejan Stanković. Quindi, qualche infortunio di troppo ne ha limitato l’utilizzo.

Domani pomeriggio, però, per Manchester United-Milan, servirà tanta esperienza e Kjaer, sicuramente, potrebbe rappresentare la giusta scelta per Stefano Pioli: in fin dei conti, nella sua lunga carriera, dove ha giocato in molti campionati indossando tante maglie, ha accumulato minuti in Europa e Champions League. Ora vuole tornare grande con il Diavolo, a partire dal match di 'Old Trafford'.