CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 marzo 2021

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, dà ampio spazio al fallimento europeo della Juventus. Tradita da Cristiano Ronaldo, la ‘Vecchia Signora‘ esce, infatti, agli ottavi di finale di Champions League per mano del Porto. Alla squadra di Andrea Pirlo, definito “l’incompiuto”, non basta la doppietta di Federico Chiesa e la vittoria per 3-2 dopo i tempi supplementari per passare il turno.

Si parla, poi, dei segreti dell'Inter di Antonio Conte, prima nella classifica del campionato italiano poiché letale negli scontri diretti, e della Lazio. Oggi, infatti, sarà consegnata in Campidoglio la Scarpa d'Oro 2020 a Ciro Immobile per le 36 reti messe a segno nella passata stagione.