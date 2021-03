Manchester United-Milan 1-1, la moviola: mistero VAR su Kessié

Manchester United-Milan: negativo l’arbitraggio di Vinčić

Slavko Vinčić, arbitro di Manchester United-Milan, ha rimediato un 5 in pagella da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Il direttore di gara sloveno, in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League disputatasi ad ‘Old Trafford‘, dunque, non ha decisamente convinto.

Al 5′ ha annullato il gol di Rafael Leão. Decisione, in questo caso, giusta poiché l’attaccante portoghese del Milan si trovava in netta posizione di fuorigioco. All’11′, però, il Diavolo si è visto annullare un gol di Franck Kessié. Vinčić, molto vicino all’azione, ha giudicato tutto regolare. Il V.A.R., però, con il tedesco Bastian Dankert, ha richiamato all’attenzione il direttore di gara per un fallo di mano (?) del centrocampista ivoriano sul controllo prima del tiro.

La ‘rosea‘ ha ironizzato spiegando come, molto probabilmente, Danker in cabina V.A.R. abbia avuto un’immagine chiara e nitida dell’accaduto perché, da tutte le inquadrature mostrate durante la partita, non si capisce il perché la bellissima rete di Kessié sia stata annullata. In tal caso, l’intervento sarebbe ‘a sensazione’ e sconfesserebbe il concetto di ‘no evidence‘. Che, di fatto, prevede come, senza la certezza, debba restare valido il giudizio dell’arbitro di campo.

In Manchester United-Milan, poi, Vinčić ha ammonito al 18′ il milanista Alexis Saelemaekers (giusto il fallo, non l’ammonizione), mentre, all’83′, non ha estratto il secondo cartellino giallo per Scott McTominay, che, già sanzionato, ha fermato Rade Krunić lanciato a rete. Forti dubbi, infine, al 59′, per un intervento di Aaron Wan-Bissaka su Brahim Díaz nell’area dei ‘Red Devils‘.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, il terzino salta con entrambi le mani sul fantasista spagnolo, affossandolo. Non è un episodio da V.A.R., ma fischiare il calcio di rigore per il Milan, sul campo, non sarebbe stato di certo un abbaglio. Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>