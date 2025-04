Udinese-Milan, ancora insulti contro Maignan. Cosa attendersi domani?

Polemiche che non si sono ancora placate, visto che gli ultras friulani, si legge, imputerebbero a Maignan di aver bollato come razzista l'intera Curva Nord. Bepi Marcon, presidente dell'Associazione degli Udinese Club, ha preso posizione cercando di dettare una linea sulla vicenda del 21 gennaio 2024: «Fu un caso che di certo non aveva fatto piacere. Già a suo tempo avevo esternato le mie sensazioni, ma l'importante è guardare avanti. Per questo penso che la via migliore sia quella della totale indifferenza nei confronti di Maignan. Partiamo dal presupposto che siamo contrari a ogni forma di razzismo, che condanniamo. Le parole di Maignan di una stagione fa avevano gettato cattiva luce su tutto il Friuli, quando in realtà l'inchiesta dimostrò che si trattava di un episodio del tutto isolato, con insulti da parte di 4-5 persone, tra l'altro subito individuate e allontanate dalla società. Mi auguro naturalmente che non risucceda qualcosa di simile e che non ci siano stati strascichi. Immagino che potrebbero esserci dei fischi, ma ribadisco che la via dell'indifferenza è la migliore in certi casi».