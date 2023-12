Milan, Maignan piede magico. Altro assist e un record

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche della vittoria del Milan contro il Frosinone . I rossoneri danno un po' di continuità, dopo i tre punti conquistati contro la Fiorentina . Il Diavolo ha ritrovato buoni spunti a San Siro, tra cui il solito Mike Maignan . Il portiere resta uno dei pilastri del Milan , non solo in porta. Decisivo anche per l'attacco.

Milan, Maignan piede da record

Il piede di Maignan, si legge, è decisivo per il gol di Pulisic: rinvio lungo, parabola intercettata e spedita in porta. Per questo la squadra si divide: dal centrocampo in giù, tutti si stringono intorno a Mike. Dalla mediana in su fanno festa con Pulisic. Leao pubblica una serie di video da dietro la panchina, quello dedicato a Maignan ha un titolo a effetto: «Abbiamo un centrocampista in più». Le stesso Rafa fu uno di quelli a ricevere un assist da Maignan con la maglia del Milan: ne raccolse uno con la Samp, febbraio 2022, e andò in porta. Per Maignan una delle tante specialità: ha servito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Come riportato da Fabizio Romano su X questo è un record.