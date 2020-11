L’Équipe – ‘Paqueta, il guerriero’: nell’Olympique Lione è già importante

Milan, ricordi Paqueta? In Francia lo considerano fortissimo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Per il Milan, numeri alla mano, è stato un pacco. Poco da dire. Ma Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997, è sicuramente un giocatore di enorme talento e classe. E, infatti, in Francia, dove gioca dalla scorsa estate, l’ex Flamengo si sta rilanciando.

Questa mattina ‘L’Équipe‘, popolare quotidiano sportivo transalpino, ha definito Paqueta “un guerriero” dell’Olympique Lione di Rudi Garcia, squadra che lo ha acquistato dal Milan per 20 milioni di euro. Il funambolo verdeoro ha scelto di approdare all’OL perché, storicamente, è una squadra che concede molto spazio, ed una bella ribalta, ai giovani brasiliani.

E dire che l’arrivo di Paqueta all’Olympique Lione era stato preceduto da una reputazione non propriamente in linea con le esigenze del club. “Non sarebbe di certo arrivato se si fosse saputo prima che Houssem Aouar e Memphis Depay sarebbero rimasti – si può leggere su ‘L’Équipe‘ -. Il suo innesto ha pure creato un buco di 20 milioni nelle casse del club, ma il brasiliano ha messo tutti d’accordo in campo”.

“Ci si aspettava un artista, piuttosto lento e raffinato, abbiamo scoperto invece un guerriero, efficace nei duelli con in più un piede delicato”, ancora il quotidiano francese. In Francia, finora, Garcia lo ha utilizzato da mezzala nel centrocampo a tre (come faceva in rossonero con Gennaro Gattuso), ma anche da trequartista dietro le due punte nel 4-3-1-2. E lui sembra essere tornato quello che aveva fatto innamorare il Diavolo.

Il derby contro il Saint-Etienne dell’ultimo turno di Ligue 1, vinto per 2-1 dall’OL in rimonta, lo ha deciso proprio l’ingresso di Paqueta in campo a mezzora dalla fine. Per ‘L’Équipe‘, insomma, Paqueta “non si discute più” anche perché il tecnico “non può più farne a meno”. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>