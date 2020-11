Calciomercato Milan – Depay, l’annuncio sul suo futuro / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN DEPAY

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Depay, le parole sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan potrebbe decidere di rinforzarsi sulla trequarti nel corso del prossimo mercato di gennaio e tra i vari nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Memphis Depay. Il classe 1994 olandese ha il contratto in scadenza con il Lione, che però non ha voluto fare sconti in estate, quando lo ha cercato con insistenza il Barcellona. Il prezzo è di 45 milioni e se nessuno dovesse pagarli, allora Depay resterà in Francia.

Sicuro? Non proprio. Non è molto d’accordo, infatti, il diretto interessato e si sa che quando un giocatore chiede con convinzione di essere ceduto allora poi partirà. Depay è infatti uscito allo scoperto con dichiarazioni abbastanza chiare. Ecco le sue parole: “Non farò promesse che non sono sicuro di mantenere. Non so se resterò fino al termine di questa stagione. Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Cerco ogni giorno di dare il mio contributo e continuerò a farlo”.

Insomma, parole che lasciano intendere una volontà di cambiare aria a gennaio. Il Milan ci pensa, soprattutto in caso di cessione di Samu Castillejo, ma non è la sola squadra interessata. Piace anche alla Juventus in Italia, oltre ancora al Barcellona, a cui si era promesso sposo.

