Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini piomba su Depay / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Depay nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un’intera sessione di mercato in cui Memphis Depay è stato accostato al Barcellona. I blaugrana l’avrebbero voluto come sostituto di Luis Suarez, uruguaiano classe 1987 finito all’Atletico Madrid, ma il Lione non ha fatto sconti. Il club francese sarà proprietario del cartellino di Depay fino a giugno 2021 e nonostante potesse essere una delle ultime possibilità per guadagnare qualcosa, non ha voluto cedere il suo giocatore simbolo a poco, sperando ancora nel rinnovo.

Alla fine Depay è rimasto in Francia, ma il rinnovo non è arrivato e non arriverà. Tuttavia, a gennaio poco dovrebbe cambiare: o arriverà un’offerta di alto livello per il classe 1994 oppure resterà e concluderà la stagione con il Lione. Ecco perché la sensazione è che il Barcellona possa mollare definitivamente la presa, seppur qualche tentativo sarà fatto. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, non solo i catalni sono sulle tracce di Depay. Piace molto, infatti, anche in Italia alla Juventus e alla Roma, ma non solo.

Pare infatti che stia pensando anche il Milan. I rossoneri sono a caccia di un giocatore che possa fare sia la punta in caso di assenza di Zlatan Ibrahimovic che di un esterno sulla trequarti. Depay ha le caratteristiche giuste e se partisse Samu Castillejo potrebbe essere il rinforzo giusto per gennaio secondo Paolo Maldini. Anche se quei 45 milioni richiesti dal Lione sono davvero tanti e pongono il club rossonero in una posizione decisamente più debole rispetto alle altre concorrenti.

