Milan, Giroud oltre al danno la beffa: rischia 4 giornate di squalifica

'Tuttosport' in edicola quest'oggi fa il punto anche sulla partita di ieri tra il Milan e il Lecce . I rossoneri hanno chiuso meritatamente il primo tempo avanti 2-0, poi, dopo il primo intoppo, si sono sciolti e hanno anche rischiato di perdere. Nei minuti finali, Olivier Giroud si è fatto espellere per proteste per un fallo di mano (che c'era tutto), non fischiato dal direttore di gara Abissso. Cosa rischia la punta del Milan ?

Milan, Giroud rischia una stangata

Ecco il fatto che rischia di costare carissimo a Giroud. Minuto 93’, il numero nove del Milan contende un pallone a Pongracic che lo tocca di mano in maniera piuttosto netta, ma non per l’arbitro Abisso, che seppur ben appostato, decide di non sanzionare l’intervento del difendente. Giroud qui perde la calma. Abisso lo ammonisce, ma Oli continua e si prende l'inevitabile rosso. In estate c’è stata la riforma del codice di giustizia sportiva, che ha inasprito le pene per gli atti di violenza o irriguardosi nei confronti degli arbitri. In particolar modo, la riforma dell’articolo 36 del codice di giustizia sportiva recita testuale: «Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicato, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, come sanzione minima la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara». Se Abisso dovesse inquadrare nel suo referto le parole di Giroud in questa fattispiece, allora il francese sarebbe a rischio 4 giornate. In caso contrario ne rischierebbe al massimo due.