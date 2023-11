Milan, Vocalelli: “Dubbi per Pioli. Gruppo troppo umorale”

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina riporta anche le opinioni su Lecce-Milan . I rossoneri non sono riusciti a chiudere la partita e si ritrovano con un pareggio che sa di beffa. Il Diavolo ha chiuso sul 2-0 il primo tempo, salvo poi farsi rimontare. Alessandro Vocalelli ha parlato proprio del momento della squadra di Stefano Pioli . Ecco il parere del giornalista.

Milan, Vocalelli: "La miglior difesa di Pioli è stato il VAR"

"Sì, perché il Milan potrebbe finire addirittura a otto punti (dall'Inter), che non avrebbero il sapore di una sentenza ma gonfierebbero di dubbi anche Pioli. Che oltre a dover gestire un allarmante elenco di infortuni - a cui a Lecce si è aggiunto anche Leao - deve fare i conti con un gruppo troppo umorale. Capace di battere con merito il Psg in Champions e, contemporaneamente, di racimolare appena due punti in quattro partite e farsi rimontare due gol prima a Napoli e poi a Lecce. Rischiando in pieno recupero, con i suoi a fare incredibilmente da spettatori. Perché, ma questo è un altro discorso, sull’inutile capolavoro di Piccoli il miglior difensore di Pioli è stato sicuramente e legittimamente il Var".