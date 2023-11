Licari: “Milan folle e preoccupante. Può essere soltanto colpa di Pioli?”

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina concede ampio spazio al pareggio del Milan contro il Lecce . Tante le analisi e i commenti nel post partita del 'Via del Mare'. Ne ha parlato, sulla rosea, anche Fabio Licari . Ecco il parere del giornalista anche su Stefano Pioli .

Milan, Licari: "Può essere soltanto colpa di Pioli?"

"Milan folle. Incomprensibile. Preoccupante. Un’altra serata senza senso di una stagione che è un diagramma impazzito. Come definire altrimenti una partita prima controllata e quasi vinta, 2-0 contro un Lecce sballato, e poi virtualmente persa se il gol della vita di Piccoli, al 96’, non fosse stato cancellato dal Var e dall’arbitro Abisso? Come spiegare una squadra che in una settimana perde male con l’Udinese, schianta il Psg di Mbappé, quindi gioca due partite in una con il Lecce, facendosi raggiungere sul 2-2 senza idee e con i nervi a fior di pelle? L’Inter può allungare. Il Napoli minaccia il sorpasso. La classifica si complica, gli interrogativi si moltiplicano. Può essere soltanto colpa di Pioli? E qual è il vero Milan?".