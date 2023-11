Passerini: “Un Milan che brancola nel buio. Inaccettabile. Ibrahimovic…”

Carlos Passerini , giornalista del Corriere della Sera , ha commentato sul quotidiano generalista la partita di Lecce in cui il Milan si è fatto rimontare due gol nel secondo tempo. Ecco il parere del giornalista sulla gara del 'Via del Mare'.

Milan, Passerini: "Blackout rossonero"

"Il Diavolo è di nuovo al buio. La luce riaccesa giusto martedì scorso contro il Psg nell’illuminata notte di Champions s’è subito spenta. E ora il blackout è di nuovo completo, col Milan che brancola alla ricerca di sé stesso. A Lecce finisce con un pareggio che pesa e vale come una sconfitta. Anche perché la sconfitta sarebbe arrivata davvero, e meritatamente, se l’arbitro Abisso non avesse cancellato il decisivo 3-2 di Piccoli in pieno recupero per un leggero pestone su Thiaw. La sostituzione di Calabria con Musah anziché Florenzi è stata un errore, corretto troppo tardi".