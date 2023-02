Leao, tra derby e futuro il portoghese si veste da leader per dare una svolta

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su Rafael Leao , calciatore sul quale c'è un'attenzione particolare in quanto non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan . Oltre a questa situazione, c'è anche un derby da disputare, domenica sera alle 20.45, a San Siro contro l'Inter. Proprio contro l'Inter è arrivata la sua prima volta da titolare e tra i precedenti incontri Leao ha fatto il bello e il cattivo tempo. A volte inarrestabile, altre volte scontato. Tra due giorni il Milan si augura che Leao possa disputare una gara come quella dell'andata e non come nella finale di Supercoppa.

Le ultime apparizioni dell'attaccante non sono state all'altezza (come in realtà tutto il Milan non lo è stato), probabilmente perché distratto dalle sirene di mercato. Pioli continua a ribadire che il suo percorso in rossonero non è terminato, ma con un contratto in scadenza nel 2024 sono due le opzioni da scegliere: il rinnovo oppure una cessione a giugno. I nodi per il prolungamento, secondo la 'rosea', sono sempre gli stessi: la clausola, i rapporti tra gli agenti, il maxi-risarcimento da 19 milioni per lo Sporting. Se rinnovo non sarà, il Milan sicuramente non avrà intenzione di perderlo a zero come già successo con altri calciatori in passato.