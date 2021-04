Lazio-Milan senza Ibrahimovic: ma lo svedese è prossimo al rientro

Zlatan Ibrahimovic salterà Lazio-Milan di stasera (risentimento al polpaccio). Sarà però in campo per il rush finale della stagione rossonera

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic non giocherà neanche Lazio-Milan di questa sera. L'attaccante svedese, espulso contro il Parma, ha già saltato le partite di 'San Siro' contro il Genoa, per squalifica, e contro il Sassuolo, per un risentimento muscolare (polpaccio) che, di fatto, lo ha messo fuori causa anche per stasera.

La notizia era già nell'aria, anticipata dal tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa prima che la diramazione dell'elenco dei convocati del Diavolo, nel pomeriggio, sgombrasse il campo da ogni dubbio in merito. Ibrahimovic ha provato fino all'ultimo, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad esserci per l'insidiosa trasferta nella Capitale.

Poi, però, d'accordo con lo staff medico (è pur sempre un atleta di quasi 40 anni), Zlatan ha deciso di soprassedere e di rinviare il suo rientro in campo al prossimo match dei rossoneri. Sabato 1° maggio, ore 20:45, a 'San Siro' arriverà il Benevento del grande ex Filippo Inzaghi, affamato di punti salvezza. In Spagna rilanciano: "Milan, ecco il sostituto di Calhanoglu" >>>