CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 aprile 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 26 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Inter-Verona 1-0 . I nerazzurri sono davvero molto vicini, anche matematicamente, alla conquista dello Scudetto. L'ultimo è arrivato nel 2010. Ieri passo falso della Juventus , fermata sull'1-1 dalla Fiorentina , mentre stasera giocano il Napoli (a Torino contro i granata) ed il Milan (a Roma contro i biancocelesti).

Spettacolare Atalanta, che spazza via 5-0 il Bologna. In alto, sotto la testata, si parla del futuro della Roma: dovrebbe essere Maurizio Sarri il tecnico prescelto a rilevare Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>