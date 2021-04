Lazio-Milan, Pioli: “Non siamo stanchi: serve più concretezza”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato così alla vigilia di Lazio-Milan, un importantissimo scontro in chiave Champions per il Diavolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto ieri i temi principali di Lazio-Milan nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello. Le sue dichiarazioni sono state riportate questa mattina, tra gli altri, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"Ci meritiamo di finire tra le prime quattro - ha esordito l'allenatore emiliano -. Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati l'unica squadra a tenere testa a lungo all'Inter. Questo ci permette di approcciarci alle ultime sei giornate con ambizione. Gli scontri diretti valgono doppio, ne abbiamo tre da giocare e adesso conta solo quello contro la Lazio".

Il Diavolo rischia di restare fuori dalla zona Champions dopo aver a lungo condotto anche il torneo di Serie A. Ecco, a questo riguardo, come si è espresso Pioli prima di Lazio-Milan. "Non possiamo pensare a queste cose, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine".

"Ho sempre sostenuto che sette squadre sarebbero state in lotta per la Champions - ancora Pioli alla vigilia di Lazio-Milan -: le quattro che arriveranno saranno soddisfatte, le altre saranno deluse. Noi abbiamo superato tanti crash test in questo percorso. I miei giocatori sono forti tatticamente, mentalmente e moralmente".

"Sarebbe stato illusorio pensare di raggiungere un risultato senza passare attraverso delle difficoltà, ma abbiamo dimostrato che nelle difficoltà sappiamo trovare qualcosa in più. Non siamo stanchi. Dobbiamo essere più efficaci nell'ultimo quarto di campo e non è una cosa da poco: è la differenza che passa tra vincere le partite e rischiare di non farlo".

Pioli ha quindi spiegato: "Era difficile pensare che potessimo mantenere quel ritmo di risultati. Dobbiamo essere lucidi e riconoscere che c'è stato un momento della stagione in cui portavamo a casa tutto quello che potevamo raccogliere ed anche qualcosa in più. In questo periodo sta accadendo il contrario. Abbiamo sei partite per centrare un obiettivo importante". In Spagna rilanciano: "Milan, ecco il sostituto di Calhanoglu" >>>