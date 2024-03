Lazio-Milan, Di Bello sarà fermato: ecco per quanto tempo

Lazio-Milan, partita della 27 giornata di Serie A. I rossoneri vincono grazie al gol di Okafor. Nel post partita si parla molto delle decisioni di Di Bello. Il fischietto potrebbe essere sospeso, ma per quanto tempo? Secondo il retroscena di Carlos Passerini sul Corriere della Sera, il fischietto pugliese sarà fermato almeno per un mese dopo la prestazione di ieri sera dell'Olimpico che non ha convinto nemmeno i vertici arbitrali. Di Bello, però, non pagherà tanto per le decisioni prese in campo, ritenute comunque corrette dai suoi superiori, ma per la gestione della partita che si è trasformata, specialmente nella ripresa, in una rissa da saloon come non se ne vedevano da un po' in Serie A. Le scelte sul caso Maignan-Castellanos e il rosso a Pellegrini, sono state ritenute giuste. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Di Bello polemiche e critiche: ma ha sbagliato davvero? Analisi del rigore e dei rossi