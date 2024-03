Milan, Okafor segnali da Noah: l’investimento vale sempre di più

Noah Okafor, come scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola, è diventato davvero l’arma segreta dei rossoneri. Investimento che paga

Noah Okafor , come scrive 'Il Corriere dello Sport' in edicola, è diventato davvero l’arma segreta dei rossoneri per vincere le partite nei minuti finali. Lo svizzero con Luka Jovic e l’interista Lautaro Martinez , è diventato il giocatore in Serie A ad aver determinato più partite entrando dalla panchina: quattro ingressi decisivi. Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in questo campionato, lo svizzero è quello che ha disputato meno minuti (509).

Milan, Okafor investimento che paga

Okafor manda, si legge, segnali molto importanti al Milan. Innanzitutto certifica la bontà dell'acquisto fatto in estate: è stato preso per 15 milioni di euro, ma è un giocatore in grado di svolgere bene il ruolo di vice Leao, e all'occorrenza anche di attaccante. Su cinque reti siglate in Serie A, ben quattro sono arrivate da subentrante. La prima lo scorso 30 settembre proprio contro la Lazio: Okafor infatti entra in campo al 69' e segna all'88'. Il 17 dicembre in Milan-Monza partecipa anche lui alla vittoria con un gol nel quarto d'ora finale. Il 20 gennaio clamorosa la rete a Udine, quella del 3-2 finale. Entra al 68' e trova il guizzo decisivo addirittura al 93'. L'ultima firma l'ha lasciata venerdì 1 marzo all'Olimpico con la zampata che ha regalato altri tre punti ai rossoneri. Okafor è entrato al 71' e ha segnato all'88'.