Lazio-Milan la moviola del CorSport: “Maignan-Castellanos era rigore”

Il Milan batte per 1-0 la Lazio grazie al gol di Okafor . A far parlare nel giorno dopo, però, sono le scelte arbitrali di Di Bello pesantemente contestato. Ecco la moviola de 'Il Corriere dello Sport'.

La moviola di Lazio-Milan

Sul possibile rigore per la Lazio: "Al 12’ del primo tempo Maignan in uscita travolge Castellanos, che oltre a non poter scomparire ha ancora il pallone nella sua disponibilità. L’arbitro è vicino ma non vede, il Var sorvola. Scelta illogica".