Lazio-Milan, Passerini: “Immobile-Giroud, bomber senza età. Sul futuro…”

Lazio-Milan, Passerini su Immobile e Giroud

"Immobile da una parte, Giroud dall'altra: Lazio-Milan di stasera all'Olimpico sarà (anche) il faccia a faccia fra questi due magnifici specialisti dell'area di rigore. Così diversi, così simili. Il 34enne Ciro e il 37enne Olivier sono i grandi vecchi del gol, due bomber senza età che sanno benissimo d'aver fatalmente intrapreso una fase discendente, ma che proprio per questo non intendono smettere di fare ciò per cui sono nati: segnare. Ciro è arrivato a quota 200 reti in serie A, che fanno di lui l'ottavo bomber di sempre della storia del nostro campionato. Notevolissimi anche i numeri di Olivier, che da quando è sbarcato al Milan nel 2021 ha festeggiato in campionato per 36 volte, conquistando da protagonista lo scudetto nel 2021-22. A unirli ancora di più è però il futuro. O meglio, l'incertezza del futuro. Entrambi sono infatti alle prese con una profonda riflessione su cosa fare da grandi. Questa, per entrambi, potrebbe essere l'ultima stagione in serie A. È noto che il Milan sia da tempo sulle tracce di un centravanti giovane e di prospettiva: da Zirkzee del Bologna a David del Lille, diversi gli osservati speciali. E Olivier, a segno 12 volte, sta riflettendo sull'opportunità degli Usa".