Lazio-Milan, il punto sugli infortunati Theo Hernández e Bennacer

Corsa contro il tempo per avere a disposizione Theo Hernández e Ismaël Bennacer in Lazio-Milan di lunedì sera allo stadio 'Olimpico': le news

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa rossonera. Nella fattispecie, attenzione focalizzata su Theo Hernández e Ismaël Bennacer in vista di Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A.

Theo Hernández, alle prese con una contrattura al polpaccio destro, la cui evoluzione è tenuta costantemente sotto osservazione dallo staff medico del club rossonero, è ancora in dubbio per Lazio-Milan. Nelle scorse ore, ha evidenziato il quotidiano torinese, non serpeggiava un grande ottimismo sul suo recupero per la trasferta dello stadio 'Olimpico' di Roma.

Qualora dovesse farcela, naturalmente, giocherebbe titolare. Ad oggi, però, appare difficile che possa esserci. Discorso diverso, invece, per Bennacer: ha riportato una ferita lacero-contusa alla caviglia contro il Genoa, ma in Lazio-Milan dovrebbe essere presente. In questi giorni, se tutto andrà come deve, tornerà ad allenarsi in gruppo.

L'altro infortunato di lusso, al Milan, era Hakan Çalhanoğlu, il quale, però, ha giocato già contro il Sassuolo per 70'. Segnando, tra l'altro, un gol bellissimo. Sarà della partita contro la Lazio. Le prossime 48 ore, infine, saranno importanti per capire se Zlatan Ibrahimović scenderà in campo o meno. Milan, dalla Spagna rilanciano: "Ecco il sostituto di Donnarumma" >>>