TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 23 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 23 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Cristiano Ronaldo ed Andrea Agnelli in discussione alla Juventus. L'attaccante portoghese per le ultime prove in campo, il Presidente per aver 'tradito' tanti club contribuendo alla creazione della SuperLega.