Lazio-Milan, il cuore della sfida è tra Milinkovic-Savic e Kessié

Domani sera, in Lazio-Milan, si affronteranno Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié: sono gli intoccabili di Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, presentando la gara di domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma tra Lazio e Milan, ha sottolineato come il cuore della sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli risieda a centrocampo. Vale a dire, nel confronto diretto tra Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié.

In una classifica di Serie A ormai molto corta, ogni passo falso potrebbe essere fatale nella corsa ad un posto in Champions League, che vede impegnate tanto la Lazio (58 punti, con una gara in meno), tanto il Milan (66 punti). I padroni del centrocampo, in questo frangente, potrebbero fare la differenza.

Soprattutto al Milan, dove mancherà Zlatan Ibrahimovic, non ancora al meglio. Vista l'inconsistenza degli attaccanti (in particolar modo di Rafael Leao), il Diavolo dovrà cercare di pungere i rivali con i centrocampisti. E, da questo punto di vista, Kessié è una garanzia. Il 'Presidente' ha segnato già 10 gol in 31 gare di campionato, 11 in totale, sebbene 9 siano arrivati su calcio di rigore.

Non è mai stato, nella sua carriera, così incisivo. Segno di come l'ivoriano sia maturato, divenendo un elemento cardine per il Milan di Pioli. In scadenza di contratto il 30 giugno 2022, il rinnovo non sembra imminente. Ma l'intenzione del club di Via Aldo Rossi è quella di non lasciarsi sfuggire il suo gioiello.

Ed anche Milinkovic-Savic è sempre più al centro del gioco della Lazio. Ha finora realizzato 8 gol e fornito 8 assist in campionato. Davanti a lui, per marcature in Serie A, soltanto Ciro Immobile (17) per la squadra di Inzaghi. Alla sua sesta stagione nella Capitale, il serbo sta completando la sua crescita. Ora è sempre più uomo-squadra. Segna più spesso di testa (già 3 reti) e sta affinando la sua tecnica sui calci piazzati.

Per completare la serie delle reti segnate alle big nel massimo campionato, ora, a Milinkovic-Savic manca soltanto un gol al Milan. La sua missione è quella di realizzarlo domani sera, quando, davanti, si ritroverà Pioli, che lo ha allenato nella sua prima stagione a Roma, impostandolo come trequartista ed avviandone la vena realizzativa. Sotto contratto fino al 30 giugno 2024, il 'Sergente' potrebbe partire in estate nel caso in cui la Lazio non centrasse l'obiettivo Champions.