Lazio-Milan: Ibrahimovic ancora in dubbio, Pioli incrocia le dita

Lunedì sera c'è Lazio-Milan e Zlatan Ibrahimovic al momento è ancora tutt'altro che certo della sua presenza sul prato dello stadio Olimpico

Daniele Triolo

Lunedì sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma si disputerà Lazio-Milan. E Zlatan Ibrahimovic, ad oggi, non sa se potrà ancora prendere parte al 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A. Lo riportano, in pratica, tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Come noto, nella serata di ieri Ibrahimovic ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan. Un nuovo accordo, sempre da 7 milioni di euro netti (stavolta, però, con parte fissa più bassa e bonus legati ad obiettivi personali e di squadra), valido fino al 30 giugno 2022.

Con l'auspicio, magari, che la prossima stagione, forse l'ultima di Zlatan da calciatore, possa far registrare il ritorno di Ibrahimovic nella competizione che più gli piace, ma che non è mai riuscito a vincere in carriera: la Champions League. Per far sì, però, che il Diavolo torni in Champions, bisognerà assolutamente vincere in Lazio-Milan. Con o senza Ibrahimovic?

L'attaccante svedese, classe 1981, ha saltato la gara contro il Genoa per l'espulsione rimediata qualche giorno prima sul campo del Parma. Successivamente, ha accusato un affaticamento muscolare (polpaccio) che lo ha escluso in occasione della gara interna contro il Sassuolo, persa inopinatamente dai rossoneri negli ultimi minuti.

La presenza di Ibrahimovic in Lazio-Milan sarebbe di fondamentale importanza. Rafael Leão, infatti, ha fatto molto male contro Genoa e Sassuolo, mentre il principale sostituto di Ibra, non fosse altro per caratteristiche tecniche, ovvero Mario Mandzukic, è ben lontano dall'avere una condizione atletica accettabile.

Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, incrocia le dita. Riavere Zlatan allo stadio 'Olimpico' farebbe tutta la differenza del mondo. Il Milan, però, vorrebbe evitare ricadute anche perché di partite, al termine della stagione, ne mancherebbero poi altre cinque. Possibile, dunque, che, in caso di convocazione per la trasferta di Roma, Ibra possa anche accomodarsi inizialmente in panchina.

Questi giorni di allenamento, a Milanello, saranno decisivi per capire se Ibrahimovic in Lazio-Milan ci sarà o meno. Ad ogni modo, l'obiettivo del Milan non deve cambiare. Dovrà vincere per continuare ad alimentare il suo sogno Champions. Milan, dalla Spagna rilanciano: "Ecco il sostituto di Donnarumma" >>>