Lazio-Milan 3-0, Pioli: “Sconfitta dura: ora dobbiamo reagire”

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Lazio-Milan 3-0, 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A svoltosi ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Le sue dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri quotidiani, anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

"C'è tanta delusione perché era una partita importante e non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo - ha detto l'allenatore emiliano al termine del match -. La corsa per un posto in Champions League ora si complica molto, però siamo lì e non dobbiamo piangerci addosso. Mi aspettavo di più dalla squadra: abbiamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio".

Pioli ha proseguito così dopo Lazio-Milan: "Sul 2-0 la gara è diventata molto complicata e non vedo come non può essere fallo quello su Hakan Çalhanoğlu. È andato anche a rivederlo, è impossibile come non sia evidente che Lucas Leiva prenda Çalhanoğlu e non il pallone. Ma noi dovevamo fare di più, adesso dobbiamo dimostrare di essere forti e reagire subito. Questa è una sconfitta pesante, ma il secondo gol ha cambiato tutto".

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimović, ecco Pioli al termine di Lazio-Milan: "Abbiamo bisogno di tutti. Zlatan è stato fuori per tante partite e non ci voleva. Dovrebbe essere a disposizione contro il Benevento, vedremo nei prossimi giorni". Poi, sulla tattica: "Eravamo messi anche bene sul primo gol, è una situazione che ci sta capitando spesso nelle ultime gare. Si poteva chiudere molto prima lo spazio, dovevamo fare qualcosa in più".

Pioli ha chiosato così, infine, nel post-partita di Lazio-Milan: "Sapevamo che non avremmo mai dovuto rimanere due contro due contro Joaquín Correa e Ciro Immobile: qualche marcatura preventiva è mancata". Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>