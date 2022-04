Lazio-Milan 1-2, Massara in lacrime a fine partita | Serie A News

Tanta tensione e qualche lacrima per Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, al termine di Lazio-Milan 1-2 dello stadio 'Olimpico'

Alla fine del match, che tiene il Milan in piena corsa per lo Scudetto con l'Inter, grande gioia e felicità sulla panchina rossonera. Ma anche tanta tensione e stress, non soltanto sfogatosi tra i calciatori e il tecnico Stefano Pioli in maniera liberatoria al fischio dell'arbitro Marco Guida, bensì anche tra i dirigenti.