Lazio-Milan, Lotito rabbia con Di Bello: dalle parole ai fatti

Un dossier con tutti gli errori arbitrali che hanno penalizzato la Lazio. 'Tuttosport' parla di Claudio Lotito pronto a mantenere le velenose promesse ribadite fino a notte fonda nella sala stampa dell'Olimpico dopo il discusso ko interno con il Milan. Di Bello, secondo il club, è solo l'ultimo di una serie di fischietti che hanno contribuito a ostacolare, attraverso diverse decisioni più che discutibili, il percorso della Lazio verso la riconferma in Champions League. I precedenti che il club biancoceleste non dimentica hanno come protagonista anche l'arbitro Maresca, in due occasioni: dal caso McKennie, con il pallone raccolto a ridosso della linea laterale prima del gol di Vlahovic in Juventus-Lazio di settembre, alla mancata espulsione di Fabbian nel Lazio-Bologna di qualche settimana fa. Un danno economico e sportivo secondo la società, che pesa sugli umori e sulle casse del club. Per questo il presidente laziale in queste ore sta studiando le contromosse e le azioni potrebbero essere clamorose.