Milan, oggi gli esami strumentali su Krunic: sensazioni non positive

Oggi Rade Krunic svolgerà gli esami strumentali, ma in casa Milan le sensazioni sull'infortunio non sono per nulla positive

Nella giornata di oggi, comunque, come anticipato gli scorsi giorni, Rade Krunic si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio quali sono le sue condizioni. E soprattutto per avere un'idea di quali possano essere i tempi di recupero. 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, parla di sensazioni non positive, con il bosniaco che rischia un mese di stop e potrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre.