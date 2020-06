Kessié: “Al Milan mi sento a casa. Ora diamo tutti di più”

MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ e il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina hanno riportato degli stralci dell’intervista rilasciata ieri pomeriggio da Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Milan, ai microfoni di ‘Milan TV‘, canale ufficiale del club rossonero.

In vista di Lecce-Milan, gara in programma lunedì 22 giugno, alle ore 19:30, allo stadio ‘Via del Mare‘ e valevole per la 27^ giornata di Serie A, Kessié ha dichiarato: “Dovremo dare di più di quello che abbiamo dato a Torino contro la Juventus per vincere”.

In merito, invece, il suo futuro e le ambizioni della squadra, Kessié ha commentato: “Sono qui da tre anni, mi sento a casa. Ora dobbiamo lottare per portare il Milan il più in alto possibile”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI KESSIÉ >>>