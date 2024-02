Milan, novità sugli infortuni: Kalulu, Tomori e Calabria sono pronti

La difesa del Milan, sta soffrendo tantissimo in questa stagione, subendo un numero spropositato di gol . Presto Pioli potrà riaverla al completo. Ieri da Milanello sono arrivate ottime notizi e su Pierre Kalulu , Davide Calabria e Fikayo Tomori , i quali hanno lavorato tutti e tre in gruppo e quindi sono ad un passo dal tornare in campo. Del recupero dei difensori rossoneri ne parla 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Milan tre recuperi in difesa

Tomori, si legge, ieri si è allenato in gruppo e ha parlato anche tramite i social. Per rivederlo su un campo da gioco servirà aspettare qualche giorno in più: se non sarà convocato per la partita di domenica, a San Siro contro l'Atalanta, tornerà disponibile all'Olimpico, venerdì primo marzo contro la Lazio. Nello stesso allenamento di ieri, squadra in campo dopo il ritorno all'una di notte da Rennes, erano in gruppo anche Kalulu e Calabria. Possibile che siano recuperati entrambi già per la partita del fine settimana. Kalulu può rimediare a due diverse mancanze: opzione per la fascia destra e per il centro della difesa. Potrebbero essere una manna dal cielo per la difesa porosa del Milan e di Pioli.