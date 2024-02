Milan, oggi anche Calabria in gruppo insieme a Tomori e Kalulu | PM

Arrivano buone notizie per il Milan dall'allenamento di oggi. Si può dire che la squadra abbia lavorato praticamente completamente in gruppo, a eccezione di Tommaso Pobega, classe 1999 che ne avrà ancora per molto. Infatti nella sessione di oggi, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it , anche il capitano Davide Calabria si è aggregato ai compagni, così come hanno lavorato di nuovo in gruppo Fikayo Tomori e Pierre Kalulu , coppa difensiva centrale che ha portato lo Scudetto due stagioni fa.

Per quanto riguarda le convocazioni è ancora troppo presto per capire cosa potrà succedere in vista di domenica. Potrebbe esserci qualche speranza per il Capitano, visto che il suo infortunio non è stato particolarmente problematico, mentre è praticamente impossibile che l'inglese classe 1997 venga già considerato a disposizione da Stefano Pioli e il suo staff. Da valutare, invece, la situazione di Kalulu: il francese classe 2000 è rientrato prima del compagno in gruppo e quindi si deciderà domani.