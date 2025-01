Juventus-Milan, Sabatini: "Leao moscio, Abraham arruffone. Conceicao ..."

"Nel Milan si rivede un Maignan acrobatico come ai vecchi tempi, ma trafitto dalla palombella maligna di Emerson Royal che non avrebbe neanche giocato male, se non fosse rimasto coinvolto nel “quasi autogol” decisivo. Dei due centrali, Gabbia è una certezza; Tomori meno. Ibra dice comunque che resterà e avrà la compagnia - non si capisce fino a che punto utile - del connazionale Walker. A sinistra Theo più vigoroso rispetto all’era Fonseca ma distratto nell'azione del primo gol, mentre Leao perfino più moscio del solito. E non era facile... Nel trio di centrocampo Bennacer è durato mezz’ora, ma è rimasto in campo un’ora. La solita lotta di Fofana, le consuete delizie di Reijnders più l’operaio Musah: si può dare di più. Periferico alla partita, anche se centrale, Abraham l’arruffone. Per Sergio Conceicao tanti spunti di riflessione e magari di rivendicazione sul mercato. A parte il rendimento di Leao, che è storia vecchia, a questo Milan serve un centravanti al più presto. Si sa da Ferragosto…". LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, una pessima prestazione. Ibra, la squadra ha bisogno di rinforzi >>>