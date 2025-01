Juventus-Milan, Ordine: "Adesso diranno che Conceicao ha dato la scossa, ma ..."

"Tocca al Milan la finale di Supercoppa d'Italia della Befana. Tocca a Sergio Conceiçao superare, nel risultato più che nella prova calcistica, il primo esame. Piegare la Juve per la prima volta in campo italiano, e risalire la china di una sfida dominata nel gioco dalla Juve per un'ora. Fanno discutere la fragilità improvvisa denunciata dalla difesa juventina e in particolare i cambi decisi da Thiago Motta (Vlahovic in particolare). Invece nell'ultimo tratto di Riad, il Milan recupera salute fisica, la forza di Musah, e lo spunto magico di Pulisic che si procura il rigore dell'1 a 1. Adesso diranno che c'è la scossa del cambio di allenatore dalle parti di Milanello. Evidenti le difficoltà specie nello schieramento a 3 del centrocampo. La Juve torna a casa, contro ogni pronostico, con il morale a pezzi e con il credito del suo tecnico ridotto. Godiamoci il derby milanese extra della stagione che l'Inter forse aspetta per il gusto di prendersi una bella rivincita".