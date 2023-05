Juventus-Milan, la moviola del Corsport: “Partita non difficile”

Juventus-Milan, la moviola della partita

Non difficilissima, si legge (ma era comunque Juve-Milan) la partita di Mariani, tenuta agevolmente sotto controllo (le scuse a Danilo per aver ostacolato un'azione, con stretta di mano finale, il gesto più bello). Brahim Diaz in area della Juventus, non è difficile leggere che non sia rigore: a) Bremer che lo contrasta colpisce nettamente prima il pallone (che cambia direzione). Non avesse toccato il pallone in maniera netta, sarebbe stato rigore; b) il contatto che arriva per dinamica dell'azione è minimo, di gioco, Bremer struscia con il piede sinistro la parte laterale dello scarpino destro di Brahim Diaz. Cade a terra Cuadrado in area del Milan, il contrasto con Theo Hernandez è assolutamente di gioco, nessuna ipotesi di rigore.